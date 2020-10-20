Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İİT Üye Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları ve Başmüftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam'a muhtaç insanlığın Müslümanlar hakkındaki algısı kirletilmekte ve umudu yok edilmektedir. Bunun için İslam düşmanlığıyla hep beraber mücadele etmek zorundayız." dedi.

Erbaş, Başkanlık tarafından düzenlenen ve video konferansla yapılan, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ve gözlemci 68 ülkenin Diyanet İşleri Bakanları ve Başmüftülerinin katıldığı istişare toplantısında konuştu.

Katılımcı ülkelerin aynı inancın ve medeniyetin mensupları olduğunu belirten Erbaş, Hazreti Muhammed'e gelen ilk vahiyden itibaren bir asır içinde İslam'ın rahmet mesajının taşındığı coğrafyaların, İslam'ın barış, merhamet, adalet ve güzel ahlak ilkeleriyle mamur edildiğini kaydetti.

Erbaş, son iki asırdır dünyada her alanda büyük ve hızlı değişimlerin yaşandığına dikkati çekerek, "Bugün dünyamız açlık, yoksulluk, korku, savaş ve terör eylemleri gibi devasa sorunların kuşatması altındadır. Bu sebeple yeryüzü yeniden İslam'ın huzur veren ilkelerini aramaktadır. Bu değerleri insanlıkla tanıştırmak ise elbette Müslümanların, ilim adamlarımızın ve dini teşkilatlarımızın en temel sorumluluğudur." diye konuştu.

"İslamofobi, bir ırkçılığa ve İslam düşmanlığına dönüşmüştür"

Dünyanın pek çok yerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı ırkçı saldırıların artarak sürdüğünü belirten Erbaş, "İslamofobi, bir ırkçılığa ve İslam düşmanlığına dönüşmüştür. İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dili, sosyal medyada, televizyon programlarında ve siyasi söylemlerde sorumsuz ve pervasızca kullanılmaktadır." ifadesini kullandı.

Bugün özellikle bulundukları coğrafyalarda azınlık olarak yaşayan Müslümanların korku ve endişe içinde olduğunu vurgulayan Erbaş, "İslam'a muhtaç insanlığın Müslümanlar hakkındaki algısı kirletilmekte ve umudu yok edilmektedir. Bunun için İslam düşmanlığıyla hep beraber mücadele etmek zorundayız." dedi.

Erbaş, Kudüs davasına değinmeden geçemeyeceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Filistin davasına dair yaşanan son gelişmeler, yıllardır her türlü zorluğa rağmen Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimizin yüreğini sızlatmaktadır. Tüm dünya Müslümanlarında da büyük bir hayal kırıklığı ve hüzne neden olmaktadır. Dolayısıyla İslam dünyasında, Kudüs'e ihanet anlamına gelecek tavır takınanlar, bir an önce içinde bulundukları gaflet ya da hıyanetten kurtulmalıdır."

"Ermenistan'a karşı haklı mücadelesinde kardeş Azerbaycan'ı destekliyoruz"

Myanmar'dan Doğu Türkistan'a, Yemen'den Suriye'ye her zaman mazlumların tarafında olduklarını belirten Erbaş, "Dua ve desteklerimizle her daim Keşmir halkının yanındayız. Aynı şekilde işgalci Ermenistan'a karşı haklı mücadelesinde kardeş Azerbaycan'ı destekliyoruz. Sürekli sivil yerleşim yerlerine saldırarak kadınları, çocukları, masumları katleden Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz. 40 yıldır Afganistan'da devam eden karmaşanın artık son bulmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Müslümanların kendi aralarında kardeşlik bağını perçinlemeleri gerekmektedir"

Erbaş, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye değinerek, şunları kaydetti:

"Bu noktada İslam toplumlarının dini liderleri ve önderleri olarak bizlerin, alemi İslam'a ve tüm insanlığa en doğru şekilde rehberlik edebilmek için istişare, ortak akıl ve iş birliği ile hareket etmemizin çok önemli olduğu açıktır. Bunun için Müslümanların öncelikle kendi aralarında kardeşlik bağını perçinlemeleri gerekmektedir. Ortak çalışmalarla geleceği kuşatan projeler üretmeleri gerekmektedir. Eğitimden sanata, ticaretten teknolojiye, aileden topluma kadar her alanda özveriyle, fedakarlıkla ve iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaları gerekmektedir."