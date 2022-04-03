Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk iftarda TRT 1'e konuk oldu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk iftarda TRT 1'e konuk oldu Açıklaması

03.04.2022 00:26
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk iftarda TRT 1'e konuk oldu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in en önemli ilkelerinden birinin iyiliği emretmek, kötülükten men etmek olduğunu belirterek, "Doğruluk iyiliğe, yalan kötülüğe götürüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in en önemli ilkelerinden birinin iyiliği emretmek, kötülükten men etmek olduğunu belirterek, "Doğruluk iyiliğe, yalan kötülüğe götürüyor. Müslüman da iyilikle meşgul olmalı, kötülükten uzak durmalı." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, ramazan ayının ilk iftarında, TRT 1 ekranlarında Serdar Tuncer'in sunuculuğunu yaptığı "Ramazan Sevinci" programının konuğu oldu.

Programda ramazan ayına ve Diyanet İşleri Başkanlığının bu ayda yürüttüğü hizmetlere dair değerlendirmelerde bulunan Erbaş, ramazanın hediyelerinden birinin oruç olduğunu ifade etti.

Erbaş, "Oruç, müminler için bir kalkandır. Oruç kötülüklere, günahlara karşı kalkan. Oruç aynı zamanda, 'İslam beş şey üzerine bina edilmiş' hadis-i şerifinde sayılan ibadetlerden birisidir. Bu ibadeti bize getiren ramazan ayıdır." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının öncüsünün teravih namazı olduğunu belirten Erbaş, "Ramazan ayının en büyük hediyelerinden biri, 2 yıldır hasret kalmış olduğumuz teravih namazlarıdır. Dün gece büyük bir coşku ile bütün camilerimizde teravih namazı ile ramazan ayını karşıladık. Dün gece biz de Ayasofya'daydık. Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kıldık. Biz esasında başka camilerimizde 2 yıllık hasreti giderdik ama Ayasofya 88 yıllık hasretini gidermiş oldu elhamdülillah. Buradan milletimize çağrım, davetim teravih namazlarını çocuklarımızla, gençlerimizle şenlendirelim." diye konuştu.

"Fitre miktarı asgari 40 TL"

Sahur ve iftar sofralarında aile fertlerinin bir araya gelmesinin aile birliğine katkı sağladığını dile getiren Erbaş, iftar sofralarının mütevazı olması yönünde uyarılarda bulundu.

Erbaş, fitreyle ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulunun belirlediği miktarın asgari miktar olduğunun altını çizerek, "Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok. Varlıklı insanlarımız, zengin insanlarımız ne kadar çok verebilirse o kadar çok sevap alacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Erbaş, Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye Diyanet Vakfının imkanları ile mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ramazan ayı için "Ramazan ve Doğruluk" temasını belirlediklerini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimize ashaptan birisi geliyor diyor ki 'Ya Resulallah bana öyle bir tavsiyede bulun ki başka bir şeye ihtiyacım kalmasın.' Efendimiz, 'Allah'a inandım de ve dosdoğru ol.' diyor. Bir gün Efendimiz, 'Hud Suresi beni ihtiyarlattı' dediğinde Ashab-ı Kiram, 'Ya Resulallah, nedir Hud Suresi'ndeki sizin ihtiyarlamanıza sebep olan o emir?', 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' ayet-i kerimesi. Biz Fatiha suresinde günde 40 defa, teravih namazını da üzerine koyarsanız 60 defa ne diyoruz? 'Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır.' Yani en dosdoğru yol demektir. Efendimiz, bir gün ashabına yine tavsiyelerde bulunurken, tabii onların şahsında bütün insanlara tavsiyelerde bulunuyor, buyuruyor ki; 'Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye doğru söylemeye alışır ve Allah indinde doğrulardan yazılır. Yalandan sakınınız, aman ha yanına yaklaşmayın. Çünkü yalan kötülüğe götürür. Kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan söyledikçe yalana alışır ve Allah indinde yalancılardan yazılır.' buyuruyor. İslam'ın en büyük hedeflerinden biri, yeryüzünde iyiliği yaymak, kötülükten insanları alıkoymaktır. Kur'an-ı Kerim'in de en önemli ilkelerinden biri, iyiliği emretmek, kötülükten men etmektir. Doğruluk iyiliğe, yalan kötülüğe götürüyor. Müslüman da iyilikle meşgul olmalı, kötülükten uzak durmalı."

"Müminlerin alameti doğruluktur"

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber için, "Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik" buyurulduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Peygamberimizin insanlık için getirmiş olduğu bütün değerler bir rahmettir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizi iyi tanımaya çalışalım. O insanlık için en güzel örnektir. Doğruluk, Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı ve ısrarla tavsiye ettiği hasletlerden biridir. Müminlerin alametinin doğruluk, münafıkların alametinin de yalan olduğunu söylüyor. Konuştuğu zaman yalan söyler münafıklar, söz verdiği zaman sözünde durmazlar, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet ederler. Dolayısıyla Müslümanlar, münafıklık alameti olan yalandan, emanete ihanetten ve sözünde durmamaktan uzak olmalılar."

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk sahurda Diyanet TV'nin programında konuştu Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk sahurda Diyanet TV'nin programında konuştu Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ramazan mesajı Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ramazan mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan, Trt 1, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk iftarda TRT 1'e konuk oldu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
00:12 Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı
00:08 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus devlet kanalına konuştu: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel
23:55 Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
23:52 Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu
23:51 Galatasaray hocası Torrent açıkladı! İşte Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacak futbolcular
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 00:34:11. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk iftarda TRT 1'e konuk oldu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement