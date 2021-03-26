Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cuma hutbesi (1) - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cuma hutbesi (1)

26.03.2021 15:19

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, irat ettiği "Berat Gecesi: Af ve Mağfiret Gecesi" konulu hutbede "Cenabıhakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, irat ettiği "Berat Gecesi: Af ve Mağfiret Gecesi" konulu hutbede "Cenabıhakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir. Nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerine göre değil Rabb'imizin rızası doğrultusunda yaşamaya azmedeceğimiz karar vakitleridir." dedi.

Erbaş, Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Korkut Özal Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe okudu.

Erbaş, hutbede, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerlerine düştüğünü, yarın ramazanın muştusu Berat Gecesi'ni idrak edeceklerini belirtti.

"Cenabıhak, bu gece hürmetine aziz millete ve Ümmet-i Muhammed'e hayır ve bereket ihsan eylesin. Berat Gecemiz mübarek olsun." ifadesini kullanan Erbaş, şöyle devam etti:

"Yine böyle bir gece vakti Hazreti Aişe validemiz uyanmış, Resul-i Ekrem'i yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya koyulmuştu. Nihayetinde onu Baki mezarlığında, başını göğe kaldırmış, dua eder vaziyette bulmuştu. Sevgili Peygamberimiz hem Hazreti Aişe'nin merakını gidermek hem de Allah'ın rahmetinin bu gece ne kadar geniş olduğunu anlatmak için şöyle buyurmuştu, 'Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece, Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder.' Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de, ebedi kurtuluş beratını alanların ahiretteki durumu şöyle anlatılır, 'İşte o vakit, kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki alın kitabımı okuyun, doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir, yüce bir cennettedir.' Rabb'im cümlemizi bu şekilde alnı ak yüzü pak huzuruna gidenlerden eylesin. Hesabını Rabb'ine huzur içerisinde veren bir mümin, o güne ümmetini hazırlamak için mücadele etmiştir."

Bu Ayet-i Kerime'den "Allah'ın rızasını kazanıp cennetine kavuşmanın, dünyadayken ahiret için hazırlık yapmakla, iman, ibadet ve istikamet üzerine hayat sürmekle mümkün olduğunu" öğrendiklerini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Cenabıhakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir. Nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerine göre değil Rabb'imizin rızası doğrultusunda yaşamaya azmedeceğimiz karar vakitleridir. Hata ve günahlarımızdan tövbe edip, Rabb'imizin af ve mağfiretine sığınacağımız dua ve niyaz vakitleridir. Nitekim Allah resulü bize şu tavsiyede bulunmaktadır, 'Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allahuteala dünyaya rahmet nazarıyla bakar ve fecir oluncaya kadar şöyle buyurur, 'Benden af dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Sıkıntıya uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim.' Gelin günahlarımız için af ve mağfiret dileyelim."

Erbaş, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini de belirterek, "Tedbirlere riayet konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettirelim. Yüce Rabb'imiz en kısa zamanda salgın hastalıktan kurtulmayı bizlere nasip eylesin." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cuma hutbesi (1)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cuma hutbesi (1)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cuma hutbesi (1)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cuma hutbesi (1)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Asker, Mevla, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cuma hutbesi (1) - Son Dakika


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