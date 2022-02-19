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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Lahor'daki temasları sürüyor - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Lahor'daki temasları sürüyor

19.02.2022 14:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Lahor'daki temasları sürüyor

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Lahor şehrindeki temasları sürüyor.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Lahor şehrindeki temasları sürüyor.

Erbaş, Lahor programı kapsamında bu sabah "Data Darbar" ismi verilen Ali bin Osman El Hücviri'nin kabrini ziyaret etti. Daha sonra burada kendisi için hazırlanan alanda konuşma yapan Erbaş, Pakistan'ın İslam ümmetinin medarıiftiharı olduğunu söyledi.

Erbaş, Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin, herhangi iki devlet arasındaki ilişkinin çok ötesinde kardeşliğe ve dostluğa dayandığına işaret ederek "Pakistan ile olan kardeşliğimiz ortak tarihi, kültürel ve dini bağlarımızdan kaynaklanmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan halkının milletimize verdiği destekler yüreklerimizde destanlaşmıştır." dedi.

Bütün insanlığın aydınlık geleceği, müşterek huzuru ve sorunların ortak akıl ve iş birliği içerisinde çözümüne dair çabaları ve bu manada gerçekleştirilen çalışmaları oldukça önemli bulduğunu belirten Erbaş, 18. asrın ardından öne çıkan pozitivist anlayışın insanın varoluşsal meselelerini izah edemediğini söyledi.

Erbaş, insanlığın meselelerinin hep birlikte sahiplenilmesi ve daha iyi bir hayat ve gelecek için birlikte çözüm aramanın zorunlu olduğuna dikkati çekerek "İnançların istismar edilmesini engellemek ve özellikle din üzerinden terör ve anarşi oluşturulmasına engel olmak için ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Din hizmeti ve eğitiminin doğru bilgi ve yöntemle karşılanmadığında istismara açık hale geldiğini ve pek çok problem ve soruna neden olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bunun için öncelikle gençlik, aile, çocuk gibi konular başta olmak üzere tecrübe paylaşımı, müfredat, kaynak, materyal geliştirme gibi alanlarda ortak çalışmalar oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Türkiye'nin Keşmir meselesinde dost ve kardeş ülke Pakistan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Jamia Eşrefiye'ye ziyaret

Hücviri'nin türbesini ziyaretinin ardından Erbaş, beraberindeki heyetle Jamia Eşrefiye İslam Üniversitesine geçti.

Erbaş, burada Jamia Eşrefiye İslam Üniversitesi Rektörü Mevlana Fazlurrahim Eşrefi ve ilim insanlarıyla bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Burada yaptığı konuşmada Erbaş hem Pakistan'da hem Türkiye'de, bütün İslam ülkelerinde ilmi gelişmelerin daha hızlı bir şekilde devam etmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Lahor'daki temasları sürüyor - Son Dakika


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