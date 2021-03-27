Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti Açıklaması

27.03.2021 11:19
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Erbaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajında, bu gecenin rahmet mevsimi üç ayların bereketli zamanlarından Berat gecesinin ihya edileceğini belirterek, Berat'ın, kurtuluş müjdesi olduğunu ifade etti.

Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Kulluk bilinciyle hata ve günahları terk ederek Allah'ın lütfuyla affa mazhar olmaktır. Zihni ve gönlü kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden yüce Allah'a sığınmaktır. O'nun rızasına uygun olmayan tüm arzu ve davranışlardan uzak olmaktır. Hayatı, her şeyi bilen, gören, işiten kudret sahibi yüce Allah'ın varlığının idraki ve O'na karşı sorumluluk bilinciyle yaşamaktır."

Ramazan ayının habercisi olan Berat gecesinin sorumlulukları hatırlattığını belirten Erbaş, "Bencillik, kibir, haset, tamahkarlık gibi duyguların hayatı çepeçevre kuşattığı, insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin örselendiği bir çağda arınmanın yüceliğine işaret eder. İnsanı, esaretten asalet ve özgürlüğe, cehaletten bilgi, hikmet ve irfana kavuşturan hakikatlerle tanışmaya davet eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu geceyi vesile kılarak, hayatımızı bizi yüceltecek ve yükseltecek olan salih amellerle güzelleştirelim. Zira salih amel bilinci bizi her türlü kötü duygu ve düşüncelerden koruyan güçlü bir kalkandır." ifadesini kullanan Erbaş, şöyle devam etti:

"Yüce Rabb'imizin af ve mağfiret gecesi olan bu geceyi samimi tövbelerimizle günahlarımızdan arınacağımız, dualarımızla umudumuzu yeşerteceğimiz bir kurtuluş ve diriliş gecesi yapalım. Sevgili Peygamberimizin bizlere öğrettiği, 'Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum' duası ile Rabb'imizden af ve mağfiret niyaz edelim. Yüce dinimiz İslam'ın hayat veren ilkelerinin rehberliğinde, marufu, saygıyı, sağduyuyu merkeze alan kuşatıcı bir yaklaşımla daha güzel bir hayatın ve dünyanın inşası için hep beraber gayret edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan beri olmasını diliyor, Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış olarak girebilmeyi, hesap gününde kurtuluş beratını alanlardan olmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili, İslam, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti Açıklaması - Son Dakika


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