Diyanet işleri başkanı erbaş: islam denge dinidir

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dünyanın dengesi bozulmasın diye Kur'an ayetlerinin Allah tarafından bütün insanlığa gönderildiğini belirterek, "İslam denge dinidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kentteki programı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, İl Müftüsü Şaban Kondi ve beraberindeki yöneticilerle birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzalayan, Vali Su ile bir süre görüşen Prof. Dr. Erbaş, daha sonra Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 84 hafızın icazet törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın katıldığı törende konuşan Prof. Dr. Erbaş, hafızların sayılarının artmasını dilediğinde bulundu. Prof. Dr. Ali Erbaş, "Rabbimizden niyazımız, hafızlarımızın, Kur'an-ı Kerim'in muhafızlarının sayılarının artmasıdır. Kur'an-ı Kerim'e gönül veren, öğrenen, öğreten, ezberleyen, anlayan ve yaşayan insanların sayısı arttıkça, beşerin dertlerine derman da artacaktır" dedi.

Dünyanın dengesi bozulmasın diye Kur'an ayetlerinin Allah tarafından bütün insanlığa gönderildiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, İslam'ın denge dini olduğu söyledi. Prof. Dr. Erbaş, "Dünyanın dengesi bozulmasın diye Kur'an'ın ayetleri Rabbimiz tarafından bütün insanlara gönderilmiştir. Bugün dengesi bozulmuş olan dünyanın yeniden dengeye gelmesi de bizim elimizdedir. İslam'a, Kur'an'a gönül verenlerin elindedir. Dünyada her 3,5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor, denge öyle bozulmuş ki; benzer sürede bir insan da tokluktan, çok yemekten ölüyor. Yapılan araştırmaların sonucu bu. İslam'daki infak, zekat, sadaka, yardımlaşma, dayanışma, bunlar uygulansa milyarca potansiyel oluşturacak zekat yoğunluğu var Müslümanlarda. İnsanlar birbirlerine yardım etmeli. Yardım ettikleri zaman Kur'an-ı Kerim'deki 255 kadar infak ayetinin hikmetini de anlamış oluruz. Hafızlarımızdan da beklentimiz, hayatlarını Kur'an'a göre tanzim etmeleridir. Kur'an-ı öğrendikleri gibi, anlamaları ve yaşamalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Ali Erbaş, konuşmasının ardından bölge birincisi olan hafız Muhammed Ali Aydın'a hafızlık belgesini verdi.