Erbaş: "Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir" - Son Dakika

Erbaş: "Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mescid-i Aksa ve Kudüs" gündemiyle düzenlenen "Acil Kudüs Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mescid-i Aksa ve Kudüs" gündemiyle düzenlenen "Acil Kudüs Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, " İsrail'in Kudüs'te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları gasbetme girişimi ve Filistin halkının zorla evlerinden çıkarılması, tehcire zorlaması, bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir." ifadelerine yer verildi.

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