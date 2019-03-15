Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslamofobi Bir Akıl Tutulmasıdır, Ardında Irkçılık Barındıran Ciddi...
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslamofobi bir akıl tutulmasıdır, ardında ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslamofobi bir akıl tutulmasıdır, ardında ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:44 Kaynak: AA
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