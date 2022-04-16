Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e tepki - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Filistin'in çeşitli şehirlerinde ve Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, İsrail'in, Filistin'in çeşitli şehirlerinde ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik yaptığı saldırıları kınadı. Erbaş, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyerek, "Filistin'in çeşitli şehirlerinde ve Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum. Her yıl özellikle Ramazan ayında Müslümanlara yönelik saldırılarını artıran İsrail, kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemekte, Müslümanların yaşadığı bölgelerde saldırılarını sürdürmekte ve şüphesiz tüm İslam alemini ve insanlığın evrensel değerlerini hedef almaktadır. İsrail'in Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve Müslümanların hayat alanlarını gasp etmeye yönelik takındığı tahrik ve tehdit dolu politikaları asla kabul edilemez" dedi.