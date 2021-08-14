Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

"İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve kardeşliğimize kastedenlere karşı bizler hep birlikte fitneye, fesada ve tefrikaya fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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