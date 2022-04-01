Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da Hasan Hüseyin Şentürk Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da Hasan Hüseyin Şentürk Camisi'nin açılışını yaptı

01.04.2022 16:34
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da Hasan Hüseyin Şentürk Camisi'nin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Ümraniye'de yapımı tamamlanan Hasan Hüseyin Şentürk Camisi'nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Ümraniye'de yapımı tamamlanan Hasan Hüseyin Şentürk Camisi'nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre, cuma namazı öncesi düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yapan Erbaş, İslam medeniyetinde camilerin önemine değinerek, 90 bin camiye ilaveten birini daha açtıklarını aktardı.

Erbaş, "Bu bizim milletimizin zenginliğidir, cömertliğidir, milletimizin kalbinin, gönlünün camilere ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesidir, ispatıdır." ifadesini kullandı.

Hazreti Peygamber'in, "Gönlü kalbi camilere bağlı olan Müslümanların mahşer günü Allah'ın arşının gölgesi altında gölgeleneceği" müjdesini hatırlatan Erbaş, şunları söyledi:

"Ne mutlu sizlere caminin açılışında buradasınız. Açıldıktan sonra çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınımızla, erkeğimizle camide olacağız inşallah. Camiler bizim sadece namaz kıldığımız yerler değil, camiler bizim için bir okuldur, mekteptir."

Camilerde namaz öncesi ve sonrası dersler yapıldığını anımsatan Erbaş, çocukların, gençlerin, bunlara katılarak, namaz kılarak camileri şenlendirmelerini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşmasının ardından cuma namazı için camiye geçildi. Erbaş, burada hutbe ira???????t ettikten sonra cuma namazını kıldırdı.

Cuma namazı çıkışında ise kurdele kesilerek caminin açılışı gerçekleştirildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, İstanbul, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da Hasan Hüseyin Şentürk Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da Hasan Hüseyin Şentürk Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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