Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İstiklal Marşımız, vatanımızın ve istiklalimizin tehlikeye düştüğü bir zamanda milletimizin umudunu, azmini, cesaretini ve kararlılığını perçinleyen, bugününü ve yarınlarını inşa edecek mefküreyi ortaya koyan büyük bir inancın sembolüdür" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş mesajında, "Kahraman milletimizin vatanı, değerleri ve özgürlüğü uğruna ortaya koyduğu destansı mücadeleyi ve bağımsızlık ruhunu en veciz şekilde anlatan İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. İstiklal Marşımız, vatanımızın ve istiklalimizin tehlikeye düştüğü bir zamanda milletimizin umudunu, azmini, cesaretini ve kararlılığını perçinleyen, bugününü ve yarınlarını inşa edecek mefküreyi ortaya koyan büyük bir inancın sembolüdür. Bu cennet vatanda millet olarak hep birlikte aynı ideali paylaşmanın, medeniyetimize, milletimize ve geleceğimize kast eden dahili ve harici düşmanlara karşı güçlü bir mücadelenin ifadesidir. Bu itibarla yüce dinimiz İslam'ın şiarı ezanımıza, istiklalimizin simgesi bayrağımıza, bağrında değerlerimiz yolunda nice hatıralar taşıyan aziz vatanımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmek ve bu değerleri koruyacak ve yaşatacak bir bilince sahip olmak her birimiz için tarihe, bugüne ve istikbale dair en büyük sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıl dönümünde vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, başta milli mücadelenin aziz şehitleri olmak üzere tüm şühedayı ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cenab-ı Hak'tan milletimizi ve memleketimizi her türlü tehlike ve kötülüklerden muhafaza buyurmasını ve ilelebet payidar kılmasını niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA