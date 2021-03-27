Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar"

27.03.2021 00:10
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Batman'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İyilik ve erdem için bir araya gelenler, çok çalışıp güçlü olursa, fitne ve bozgunculuk için bir araya gelenler başarılı olamazlar" dedi.

Batman'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İyilik ve erdem için bir araya gelenler, çok çalışıp güçlü olursa, fitne ve bozgunculuk için bir araya gelenler başarılı olamazlar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batman'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Batman İl Müftülüğünce düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, STK temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin toplumda iyiliğin, hayrın, hasenatın, gönüllü erleri olduklarını söyledi. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerine ve gelecek vizyonuna katkı sunması bakımından bu buluşmaları önemli bulduklarını belirterek, "Sizlerle bir araya gelmeyi ve istişare etmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki, "İşlerinizde istişare ediniz" işte bu bizim istişareye yönelik bir görüşmemizdir, müzakeremizdir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak faaliyetlerimizi daha nitelikli nasıl yapabiliriz. Yaşadığınız şehrin çocuklarına, gençlerine, ailelerine, insanlarına el birliği ile iyiliği, hayrı nasıl götürebiliriz. Hizmetlerimizde sizlerle işbirliği yapmayı hepimiz için Diyanet ve milletimiz için çok faydalı görüyorum" dedi.

Başkan Erbaş, insanlığın iyiliği için çalışmanın önemime değinerek, "Sivil Toplum Kuruluşları olarak hepimizin, milletimizin ve insanlığın hayrına olacak şekilde çalışmalar yapmamız önemli. Aksi halde kendi menfaatini öne çıkaran, kültür ve medeniyet değerlerimizi dikkate almayan bir yaklaşım, faydadan çok zarar verecektir" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'de, "İyilik ve takvada yardımlaşınız, düşmanlık ve günahta yardımlaşmayınız" buyurulduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, "İyilik ve erdem için bir araya gelenler, çok çalışıp güçlü olursa, fitne ve bozgunculuk için bir araya gelenler başarılı olamazlar. Yeter ki biz çok çalışalım, iyilik yolunda olanlar çok çalışsın." ifadelerini kullandı.

"Tefrikayı vatanımıza uğratmazsak başarılı olduk demektir"

Başkan Erbaş, İslam dünyasını zayıflatan unsurların farkında olmak gerektiğinin altını çizerek, "Irk, mezhep, meşrep ideoloji kavgaları ve cehalet İslam coğrafyasını zayıflatan fitnelerdir. Kur'an şifadır, her derdimize devadır. Rabbimiz bizi uyarıyor, "Allah'a ve Resul'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyiniz. Sonra korkuya kapılır dağılırsınız da gücünüz gider. Sabrediniz, Allah sabredenlerle beraberdir.", "Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız." Akif, Allah kendisinden razı olsun, "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez." diyor. Tefrikayı eğer beldemize, mahallemize, şehrimize, vatanımıza uğratmazsak başarılı olduk demektir." şeklinde konuştu.

"Ailemize sahip çıkalım"

"Gençlerimizi kitapla buluşturmalıyız" tavsiyesinde bulunan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Kitap cehaletin ortadan kalkması için en önemli unsur. Gençlerimizi ve çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi en güzel bir şekilde ulaştırmaya çalışalım."

Ailenin önemine değinen Erbaş, "Aile olmazsa olmazımız. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşan insanlar var. Onların en önemli hedefi bizim ailemiz, aile değerlerimiz. Ailemize sahip çıkalım. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa millet sağlam olur." değerlendirmesinde bulundu.

Batman Valisi Hulusi Şahin ise konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Batman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti. Başkan Erbaş'ın konuşmasının ardından katılımcılar söz alarak duygu, düşüncelerini paylaştılar.

Programda selamlama konuşması yapan Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, Başkan Erbaş'a ve katılımcılara teşekkür etti. Programın sonunda Başkan Erbaş, Batman'da cami yaptıran hayırseverlere teşekkür belgesi verdi. Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve STK temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa, fitne için bir araya gelenler başarılı olamazlar' - Son Dakika


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