Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İyilik İçin En Büyük İmkan İyi Bir Kalbe Sahip Olmaktır"
1 saat önce
- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:31 Kaynak: AA
Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi
AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti
AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar
Emre Kınay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Saray'a Gitmem, Halka Açık Yerlerde Görüşürüm!