Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İyilik İçin En Büyük İmkan İyi Bir Kalbe Sahip Olmaktır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İyilik İçin En Büyük İmkan İyi Bir Kalbe Sahip Olmaktır"

1 saat önce

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma yaptı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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