Tam kapanmada teravih hariç cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak - Son Dakika

Tam kapanmada teravih hariç cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak

28.04.2021 13:41
Tam kapanmada teravih hariç cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgını (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma sürecinde camilerde cemaatle namaz kılınacağını belirterek, "Camilerimiz açık.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgını (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma sürecinde camilerde cemaatle namaz kılınacağını belirterek, "Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız camilerde kılınacak." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş, Diyanet TV'de yayımlanan "İyilik Vakti" programına konuk oldu.

Programda bir konuşma yapan Erbaş, tam kapanma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacak. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) İdlib'deki yardım faaliyetlerini yerinde incelediğini bildirdi.

İdliblilerin zor şartlar altında bulunduğunu aktaran Erbaş, "Üç buçuk milyon insan, derme çatma çadırlarda elektrik, susuz, yani insan için ihtiyaç olarak gördüğümüz ne varsa onların olmadığı bir mekanda yaşadığını düşününüz. İşte biz TDV olarak, devletimiz olarak, başka sivil toplum kuruluşları olarak ne kadar insana ulaşabiliyorsak onların hiç olmazsa zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İdlib'de milyonlarca insanın toz ve toprak içinde yaşadığına dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"İki yıl önce Bangladeş'te Myanmar'daki zulümden sürülerek adeta ülkelerinden, evinden, barkından edilen bir milyon Arakanlı Müslümanın çadırlarını ziyaret ettiğimizde de aynı üzüntüyü yaşadık. 21. asırda dünyanın farklı yerlerinde ve dünyanın gözü önünde bu tür zulümler işleniyor. Açlık var, yoksulluk var, ölüm var, katliam var. Bunları görünce insanın üzülmemesi mümkün değil. Bir Müslüman olarak bunları görüp de acaba bir tarafından nasıl tutabilirim, nasıl bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilirim düşüncesi içerisine girmezsek imanımızı, inancımızı sorgulamamız lazım diye düşünüyorum."

"Ülkemizin 81 ilinde fakir fukara insanların yanında olmaya çalışıyoruz"

TDV'nin yurt içi ve yurt dışındaki yardımlarıyla ilgili bilgi veren Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin 81 ili 922 ilçesi ve 40 bin köyünde vakfımızın 1003 şubesiyle fakir fukara, garip gureba insanların yanında olmaya çalışıyoruz. Öğrencilere burs vermek, yurtlarda öğrencilerimizi barındırmak şekliyle yurt içinde bütün hocalarımızla insanımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Yurt dışında şimdi salgın dolayısıyla ülkeler azaldı. 2019'da kurbanda 149 ülkeye ulaşmıştık. Geçen sene 78 ülkeye ulaştık. Bu yıl şu ramazan ayında bu kadar salgının ortaya çıkarmış olduğu problemlere rağmen 75 ülkede gönüllülerimiz, arkadaşlarımız fakir fukara, garip gureba insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bir damla su bulamayan insanlara bu bir damla suyu nasıl bulurum düşüncesi içerisinde gönüllülerimiz gayret etmektedir."

"Gittiğimiz yerlere bir şeyler katmak için gittik"

Büyük devlet olmanın mağdur, mazlum insanların yanında olmayı gerektirdiğini ifade eden Erbaş, "Türkiye büyük bir devlettir. Türk milleti büyük bir millettir. Biz sömürgeciler, emperyalistler gibi gittiğimiz yeri sömürmek için değil, gittiğimiz yerlere bir şeyler katmak için gittik. Tarihte hep öyle oldu. Bugün de öyle yapıyoruz. Kervanlarımızı dolu götürüyor, boş getiriyoruz. Emperyalistler gibi boş götürüp dolu getirmiyoruz. Farkımız budur. Sadece 3 kiloluk, 5 kiloluk ramazan paketi değil, bizim verdiğimiz. Bu milletin ne kadar cömert olduğunu, bu milletin ne kadar büyük olduğunu götürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İslam toplumunun en fazla üzerinde durması gereken konulardan birisinin infak olduğunu anımsatan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'de 250 kadar ayette Rabb'imiz infak konusuna dikkatimizi çekiyor." açıklamasını yaptı.

İslam'ın bir denge dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

"Bu dengeyi ibadetleri, emirleri ile kuruyor. Bu dengeyi bozacak olan davranışları da yasaklıyor. Tekrar ediyorum İslam dini yeryüzünde insanlar arasındaki dengeyi, huzuru, barışı, birlikte yaşama, birlikte huzur içerisinde yaşama anlayışını gerçekleştirmek için ilkelerini oluşturmuş. Cenabıhak, Kur'an'da ve Peygamber Efendimiz sünneti ile bunu bize öğretmiş. Buna zarar verecek şeyleri Kur'an haram olarak telakki etmiş. Efendimiz, bu haramları, bu yasakları, bu zararlı şeyleri tanıtmış. Zekat bu dengeyi sağlayan en büyük vasıtalardan birisidir.

Vatandaşlarımız, kardeşlerimiz zekatını nasıl hesap edebilecekler. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve TDV'nin web sitelerinde zekat hesaplama butonu var. Zekat hesaplama butonuna tıkladığınız zaman o yönlendiriyor. Bugün biz talimat verdik, bütün müftülüklerimizin internet sitelerinde de zekat hesaplama butonu olacak. Oradan yapabilirler ya da en yakın müftülüğe gider kardeşlerimizin zekatını müftülükte arkadaşlarımız hesaplarlar."

Tam kapanmada teravih hariç cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak
Tam kapanmada teravih hariç cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak
Tam kapanmada teravih hariç cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak
Tam kapanmada teravih hariç cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Teravih, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tam kapanmada teravih hariç cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak - Son Dakika


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