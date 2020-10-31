Diyanet işleri Başkanı Erbaş duyurdu: " 3 Kur'an Kursumuzun kapıları vatandaşlarımıza açıktır" - Son Dakika

Diyanet işleri Başkanı Erbaş duyurdu: " 3 Kur'an Kursumuzun kapıları vatandaşlarımıza açıktır"

31.10.2020 12:21
Diyanet işleri Başkanı Erbaş duyurdu:

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş," İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an Kursumuzun kapıları, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır" dedi.

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş," İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an Kursumuzun kapıları, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır" dedi.

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlar için üç kur'an kursunun kullanıma açıldığını duyurdu. Erbaş konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah."

Vatandaşların kullanımına açılan Kur'an Kursları şu şekilde;

"İzmir Karabağlar'da bulunan 85 yatak kapasiteli Şüheda Kız Kur'an Kursu, İzmir Buca'da bulunan 90 yatak kapasiteli Ayyıldız Erkek Kur'an Kursu, İzmir Karabağlar'da bulunan 250 yatak kapasiteli Kestanepazarı Erkek Kur'an Kursu ." - ANKARA

Diyanet işleri Başkanı Erbaş duyurdu: 3 Kur'an Kursumuzun kapıları vatandaşlarımıza açıktır
Diyanet işleri Başkanı Erbaş duyurdu: 3 Kur'an Kursumuzun kapıları vatandaşlarımıza açıktır

Deprem, Asker, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet işleri Başkanı Erbaş duyurdu: ' 3 Kur'an Kursumuzun kapıları vatandaşlarımıza açıktır' - Son Dakika


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