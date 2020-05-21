Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek... - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez."
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." - ANKARA
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21.05.2020 21:14:47. #1.13#
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