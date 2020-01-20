Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzzettin Doğan'a taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzzettin Doğan'a taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzzettin Doğan'a taziye ziyaretinde bulundu

16 dakika önce

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'a, vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzzettin Doğan'a taziye ziyaretinde bulundu, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'a, vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlar için bulunduğu İstanbul'da, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'a taziye ziyaretinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Doğan'a Malatya'da vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı dileklerinde bulundu. Ölümün insan için büyük bir ders olduğunu ifade eden Erbaş, dünyada önemli olanın iyi bir insan olarak yaşamak olduğunu söyledi. Ali Erbaş, yeryüzünde iyiliğin hakim olması için çalışmak gerektiğini belirterek, "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz' diyor. İyi yaşamayı ve Allah'ın huzuruna iyi insan olarak gitmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin" dedi.

Cem Vakfı'nın faaliyetlerini takip ettiklerini dile getiren Erbaş, "İyi insan olma yolundaki gayretlerinizi görüyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hepimiz dünyada iyiliğin hakim olması için bir kenarından tutacağız. Siz bir kenarından tutuyorsunuz, biz bir kenarından tutuyoruz. Netice itibariyle yollar bir yerde birleşiyor. O birleşen noktaya hep birlikte hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ise ziyaretten dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti. Ziyarette Başkan Erbaş'a, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı eşlik etti.


Diyanet İşleri Başkanlığı, İzzettin Doğan, Ali Erbaş, Cem Vakfı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:36 Kaynak: DHA
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