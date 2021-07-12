Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Toplumun huzuruna kasteden, mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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