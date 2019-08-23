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Diyanet işleri başkanı erbaş: kadının canına kıyılması en büyük zulümdür

51 dakika önce

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür" dedi.

Diyanet işleri başkanı erbaş: kadının canına kıyılması en büyük zulümdür, System.String[]
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma hutbesini okudu ve namaz kıldırdı. Erbaş, hutbede Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine değindi. Erbaş, şunları söyledi:
"Bir kaç gün önce bir ilimizde hunharca işlendiği ortaya çıkan vefat eden hanım kardeşimize ve onun gibi bu şekilde cinayete maruz kalan nice masuma Allah'tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrulara ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam 'Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı olanınızdır' buyurmuştur. Diğer taraftan mümin 'elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir'. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını CenabıHak'tan niyaz ediyorum."


Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Hamdi Akseki, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:02 Kaynak: DHA
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