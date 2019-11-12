Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kamu spotunu savundu: Gençler birbirine hizmet etmeyecek mi?
Son Dakika Dünya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kamu spotunu savundu: Gençler birbirine hizmet etmeyecek mi? - Son Dakika Dünya

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kamu spotunu savundu: Gençler birbirine hizmet etmeyecek mi?

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı kamu spotu eleştirilerine, "Kadın, kocasına bir çay getirmiş, bir kek getirmiş buna tahammül edemiyorlar, getirmeyecekmiş efendim. Böyle bir şey olur mu?" yanıtı verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kamu spotunu savundu: Gençler birbirine hizmet etmeyecek mi?, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı kamu spotu eleştirilerine, "Kadın, kocasına bir çay getirmiş, bir kek getirmiş buna tahammül edemiyorlar, getirmeyecekmiş efendim. Böyle bir şey olur mu?" yanıtı verdi.


Salı günü Adıyaman'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferansta konuşan Erbaş, Diyanet'in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan ve "Telefonuna değil, eşinin yüzüne bak" mesajı veren kamu spotuna yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:31 
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