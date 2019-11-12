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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kamu spotunu savundu: Gençler birbirine hizmet etmeyecek mi?
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı kamu spotu eleştirilerine, "Kadın, kocasına bir çay getirmiş, bir kek getirmiş buna tahammül edemiyorlar, getirmeyecekmiş efendim. Böyle bir şey olur mu?" yanıtı verdi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı kamu spotu eleştirilerine, "Kadın, kocasına bir çay getirmiş, bir kek getirmiş buna tahammül edemiyorlar, getirmeyecekmiş efendim. Böyle bir şey olur mu?" yanıtı verdi.
Salı günü Adıyaman'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferansta konuşan Erbaş, Diyanet'in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan ve "Telefonuna değil, eşinin yüzüne bak" mesajı veren kamu spotuna yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:31
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