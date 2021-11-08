Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karabağ zaferinin yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Erbaş, yazılı açıklamasında, "Karabağ'da kazanılan şanlı zaferin birinci yılında tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyorum. Cenabıhak birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, ezan sesleri kıyamete kadar eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

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