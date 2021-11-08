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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karabağ zaferinin yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karabağ zaferinin yıl dönümünü kutladı

08.11.2021 12:12
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karabağ zaferinin yıl dönümünü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun birinci yıl dönümünde, Azerbaycan'ın Karabağ Zafer Günü'nü kutladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun birinci yıl dönümünde, Azerbaycan'ın Karabağ Zafer Günü'nü kutladı.

Erbaş, yazılı açıklamasında, "Karabağ'da kazanılan şanlı zaferin birinci yılında tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyorum. Cenabıhak birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, ezan sesleri kıyamete kadar eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karabağ zaferinin yıl dönümünü kutladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Azerbaycan, Ermenistan, Asker, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karabağ zaferinin yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karabağ zaferinin yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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