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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karadağ'da - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karadağ'da

21.06.2021 01:07
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karadağ'da, System.String[]

Balkanlar'a yapmış olduğu ziyaretlerin son durağında Karadağ'a geçen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bijelo Polje'de (Akova) Akova Merkez Camii ve Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Balkanlar'a yapmış olduğu ziyaretlerin son durağında Karadağ'a geçen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bijelo Polje'de (Akova) Akova Merkez Camii ve Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erbaş ayrıca Rojaze kentinde Karadağlı Müslümanlara hitap etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Balkanlar'a yapmış olduğu ziyaretlerin son durağı Karadağ oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı, Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç, Büyükelçilik ve İslam Birliği personelinden oluşan bir heyet Kosova - Karadağ sınır kapısında karşıladı.

Başkan Erbaş, Karadağ'ın en büyük şehirlerinden biri olan Bijelo Polje'de

(Akova) Akova Merkez Camii ve Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Başkan Erbaş'ı tören alanına gelişinde çok sayıda kişi Plevne Marşı ile karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mushafları inceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende küçük çocuklar şiir okudu, Plevne Marşını seslendirdi.

Başkan Erbaş, törende yaptığı konuşmada caminin Müslümanlar açısından önemini ifade ederek, "Biz caminin önemini Kur'an'dan ve sünnetten biliyoruz. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ki, "Allah'ın mescitlerini, camileri ancak Allah'a inananlar imar eder. Namaz kılanlar, ahirete inananlar, zekat verenler Allah'tan başkalarından korkmayanlar imar ederler. " buyuruyor" dedi.

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin, "Kim Allah için bir mescit yaparsa Allah da onun için cennette bir benzerini ona nasip eder" hadisini hatırlatarak, "Bir Müslüman olarak bu müjdelere nail olmayı kim istemez ki. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı iş, Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek olmuştur. Hem Kur'an'ın hem de hadisin müjdesine nail olmak için Medine'de yakılan o meşaleyi binlerce kilometre uzaklara giden Müslümanlar cami, mescit, medrese yaparak göstermişlerdir. " diye konuştu.

Müslümanların kilometrelerce uzaklara giderek İslam'ı anlattıklarını camiler inşa ettiklerin dile getiren Başkan Erbaş, "İşte bu topraklara gelen ecdadımız, Müslümanların en önemli ihtiyacı olan camiler inşa etmişlerdir. " şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Karadağ'da farklı inançlardan insanların bir arada yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biliyorum ki burada Müslümanlar, Hristiyanlar birlikte yaşıyorlar. Şöyle tarihimize baktığımız zaman nerede hangi dinin mabedine ihtiyaç varsa orada o mabedin yapıldığına şahit oluyoruz. Çünkü inancımız bunu gerektiriyor. Hatta yapılan o mabedin korunması noktasında öyle titiz davranmış ki bizim medeniyetimiz, 'bir yerde savaş için bulunsanız dahi orada mabetlere, din adamlarına, kadınlara, çocuklara, elinde silah olmayan insanlara asla dokunmayacaksınız' diye komutanları askerlere emir vermiştir.

Müslüman bir idareciye gayrimüslim mahalleliler, gelip mabet ihtiyacında bulunduklarında hemen tahsisini yapmış muhabbetlerini de inşa etmiştir. "

"Bizim amacımız, iyi olmak, iyiliği yaymaktır"

Osmanlının Balkanlar'da yüzlerce sene birlikte barış içerisinde yaşamanın en güzel örneklerini gösterdiğine işaret ederek, "Bugün sizlerin bu birliğini ve beraberliğini gördüğüm zaman gerçekten çok bahtiyar oldum. Çünkü bizim amacımız, barış içerisinde yaşamak, iyi olmak, iyiliği yaymaktır dünyaya. İyi olmanın, iyi insan yetiştirmenin temelleri de mabetlerde atılır. Çünkü biz biliyoruz ki dünyayı iyilik güzelleştirecek. Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere baktığımız zaman yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmamız emrediliyor. " ifadelerini kullandı.

"Bu ulu mabet nice iyi insanların yetişmesine vesile olacaktır"

Başkan Erbaş tüm insanların yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"İnşallah hep birlikte hangi inançtan olursak olalım. Hangi mezhepten olursak olalım. Hangi dili konuşuyor olursak olalım kötülüğü ortadan kaldırmak iyiliği hakim kılmak için birlikte çalışmalıyız. Dünya ne çektiyse kötülerden çekmiştir. Biz inşallah hep birlikte hangi inançtan, hangi mezhepten olursak olalım, hangi dili konuşursak konuşalım kötülüğü ortadan kaldırmak, iyiliği hakim kılmak için birlikte çalışmalıyız. İnşallah şu anda üzerinde oturduğumuz bu topraklarda yapılan bu ulu mabet nice iyi insanların yetişmesine vesile olacaktır. "

"Bu camide çocuklarımız, Rabbini, Peygamberini öğrenecek"

Camilerin sadece namaz kılmak ve ibadet yapmak için inşa edilmediğine dikkat çekerek, " Bizim medeniyetimizde, ilk örneğimiz Medine'deki Mescid-i Nebi'nin içinde yapılan mekteptir, (camiler) medresedir, okuldur. Tarih boyunca nasıl ki her cami bir okul olduysa bugün de her camimizi bir okul olarak değerlendirmek zorundayız. Çünkü bilginin, ilmin, bilimin olmadığı yerde cehalet olur. Cehalet de kötülüklerin anasıdır. Biz kötülükleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Onun için bu camide çocuklarımız, gençlerimiz iyiliği öğrenecek, Rabbini, Peygamberini öğrenecek. İnsanlar içinde barışı yaygınlaştırmayı öğrenecek. " şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, caminin kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulunarak sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Gelirken Cumhurbaşkanımıza evlad-ı fatihanın yaşadığı toprakları ziyarete gidiyorum dediğimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Benden selam söyle kardeşlerime' dedi. İnşallah sizlerin selamını da kendisine ulaştıracağım"

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic de Bjelo Polje'de inşa edilecek caminin kent halkı için büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, caminin ve merkezin yapımına destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Başkan Erbaş ve törene katılan protokol üyeleri açılan temele harç attılar.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç, bölgenin milletvekilleri, Bijelo Polje belediye başkanı ve çok sayıda Bijelo Poljeli Müslüman katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rojaze kentini ziyaret

Karadağ'da Rojaze kentini ziyaret eden Başkan Erbaş'ı, Rozaje İslam Birliği Başkanı Ernad Ramoviç ve Rozaje sakinleri tekbirlerle karşıladı.

Rojaze İslam Birliği'ni ziyaret eden Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmasına, Rojaze sakinlerini selamlayarak, Karadağ'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erbaş, yolda gelirken camileri görünce huzur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bir şehrin Müslüman şehri olmasının en önemli alametifarikası camilerdir. " dedi.

Karadağ'da 100'ün üzerinde caminin bulunmuş olması hakikaten geleceğimiz, istikbalimiz için çok önemli. Ama yeni ihtiyaçlar doğuyor, yeni mahalleler kuruluyor. Camisi olmayan köyler. Biz Türkiye olarak bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Camisi bulunmayan yerlere cami yapma noktasında İslam Birliği Başkanlığımız'la birlikte işbirliği halinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. " diye konuştu.

Başkan Erbaş, Karadağ temaslarında İslam Birliği Başkanlığı ile din hizmeti ve din eğitimi noktasında ihtiyaçların tespit edilmesi ve birlikte yürütülecek hizmetlerle ilgili istişareler yapacaklarını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" mısralarını hatırlatan Başkan Erbaş, "Duamız odur ki bu topraklarda bu bölgelerde ebediyen şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımız hep yükselir. Bizim Müslümanlar olarak bunun için çalışmamız gerekiyor. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karadağ'da

Diyanet İşleri Başkanlığı, Balkanlar, Karadağ, Akova, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karadağ'da - Son Dakika


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