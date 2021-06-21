Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karadağ'da Mehmet Fatih Medresesinin Mezuniyet Törenine Katıldı - Son Dakika

Karadağ'ın programı kapsamında başkent Podgoritsa' da Mehmet Fatih Medresesinin mezuniyet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra Osmanlı eserlerinden Tuzi Nizam Cami ve Osmanlı Şehitliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa' da Mehmet Fatih Medresesinin mezuniyet törenine katıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mehmet Fatih Medresesinin 10 yıl önce ilk mezuniyet törenine katıldığını ifade ederek, "O zaman,

Türkiye'de onlarda mezuniyet törenine katıldım ama bu kadar heyecanlanmamıştım demiştim. Şimdi 10 yıl geçmiş Mehmet Fatih Medresesi 10. dönem mezunlarını veriyor, yine aynı heyecanı taşıyorum. " dedi.

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin müminlere Kur'an ve sünneti emanet ettiğini hatırlatarak, "Kur'an ve sünnetle insanları aydınlatmak Peygamber Efendimizin bir emanetidir. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde, 'Ashabım size iki şeyi emanet ediyorum. Bunların sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim diğeri de Allah Resulünün sünneti' buyurmuştu. " Diye konuştu.

Balkanlardaki medreselerde yetişen alimler, Kur'an ve sünnet çizgisinde insanları aydınlatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"İşte şimdi mezun olan talebelerimiz, her biri Peygamber varisi olarak bu yolda yürümeye söz verdiler. İnşallah kardeşlerimiz medreseden sonra, üniversitelerin çeşitli bölümlerine gidecekler. Buradaki ruhu üniversitelere taşıyacaklar. İnşallah bu anlayışla kendileri belki öğretmen, belki mühendis, belki doktor olacaklar ama şunu hiç unutmayacaklar, kıyamet günü insanoğlu hesaba çekildiğinde, sevabı, günahı tartıldığında en ağır basacak sevap ahlak olacaktır. Bu gerçeği akıllarından hiç çıkarmadan görevlerini yerine getirecekler inşallah. Hangi vazifede çalışıyor olurlarsa olsunlar, hep etraflarını aydınlatacaklarını umut ediyoruz. "

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Başkan Erbaş, öğrencileri, ailelerini ve hocalarını tebrik etti.

Başkan Erbaş, mezuniyet töreninin ardından, Osmanlı eserlerinden Tuzi Nizam Cami ve Osmanlı Şehitliğini ziyaret etti.

Tuzi Nizam Cami Hatıra Defterini imzalayan Başkan Erbaş, ardında şehitler için dua etti.

Törene Başkan Erbaş'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç, medresenin hocaları ve çok sayı veli katıldı.