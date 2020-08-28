Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nde incelemede bulundu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nde incelemede bulundu

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeniden ibadete açılacak olan Kariye Camii'nde incelemede bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nde incelemede bulundu, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeniden ibadete açılacak olan Kariye Camii'nde incelemede bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Başkanlığımıza devredilen ve yeniden ibadete açılacak olan Kariye Camii'nde incelemelerde bulunduk. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra inşallah en kısa zamanda yine Cuma namazı ile birlikte camimizi ibadete açacağız" dedi.


Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nde incelemede bulundu - Son Dakika


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