Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da (2) - Son Dakika

DİN GÖREVLİLERİYLE BULUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valilik ziyaretinin ardından Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen programda din görevlileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Erbaş, toplumun tamamının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın muhatap kitlesi olduğunu ve din görevlilerinin de İslam'a ve millete hizmet etmekle görevli ekip olduğunu söyledi. Din görevlilerinin en büyük görevlerinin, doğru dini bilgi ile milletin manevi hayatına rehberlik etmek olduğunu dile getiren Erbaş, "Müslümanların içine düşürüldüğü problemlerin en büyük sebebi; doğru bilgiden uzak bir dini hayat telkinidir. ya aşırılıklar, radikalizm ya da hurafeler. Aşırılıklarla ve hurafelerle beslenmiş bir toplumun huzursuzluklar içerisinde olduğunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri iş birliği ile doğru dini bilgi ile milletimizin ne kadar çok donatırsak ülke olarak o kadar huzur içerisinde oluyoruz" dedi.

'SORUNLARI İSLAM'IN ÜSTÜN AHLAKIYLA ÇÖZEBİLİRİZ'Din görevlisinin güzel ahlak ve davranışıyla örnek olması gerektiğine işaret eden Erbaş, "Bizim derdimiz sadece doğruları anlatmak değil; yaşayarak göstermek, rol model olmaktır. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım eğer hayatımızla anlattıklarımızı tatbik etmezsek rol model olmazsak gençlere, çocuklara ders verirken onlar bizim hayatımızı rol model olarak kabul etmezse anlattığımızın bir faydası olmaz" diye konuştu.Bugün yeryüzünün, tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığını kaydeden Erbaş, "İnsanlığın savaşlar, yoksulluk , tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları ve ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. İnsanların büyük bir kısmı kendini huzur ve güven içerisinde görmediğinden maalesef istikbale umutla bakamamaktadır. İster bireysel ister bölgesel ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz" dedi. TELEKONFERANSLA AÇILIŞA KATILDIAli Erbaş, daha sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle telekonferansla Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yapımı tamamlanan Ali Ulvi Kurucu Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Erbaş, Ali Ulvi Kurucu 'nun milletin sevgisini kazandığına dikkat çekerek, böyle bir kültür merkezinin açılmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ali Ulvi Kurucu'nun, ömrünün tamamına yakınını Medine'de geçirdiğini hatırlatan Erbaş, "15 yaşından son nefesine kadar ömrünü Medine-i Münevvere'de geçirmiş, peygamber efendimize komşu olmuş, Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişiğindeki kütüphanenin müdürlüğünü yapmış, binlerce insana kitap konusunda yardımcı olmuş büyük şair. Anlatmakla bitiremeyeceğimiz özellikleri olan mükemmel bir insanımız. Gönül ister ki onun gibi gençler yetiştirelim, onun gibi İslam'a gönül vermiş peygamber aşığı, Kur'an aşığı gençler yetiştirelim" diye konuştu.

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