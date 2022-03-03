Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali Avni Çakır'ı ziyaretinde açıklama yaptı. Erbaş, Kastamonu'da hem din görevlileriyle toplantı yapacaklarını hem de üniversite öğrencileriyle bir araya geleceklerini belirterek, "Buluşmalarımızda mümkün olduğunca Diyanet hizmetlerinin ve yaygın din eğitiminin daha nitelikli yapılabilmesi için hem istişare hem de hocalarımızın moral motivasyonu noktasında çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar 39 ilimizi ziyaret ettik. Kastamonu 39'uncu ilimiz olmuş oldu. Bu ziyaretlerimizde, birliğin ve beraberliğin şehirlerimizin maddi ve manevi anlamda gelişmesi için kullanılmış olması bizi son derece mutlu ediyor. Kastamonu tarihi şehir, tarih kokan şehrimiz" dedi.