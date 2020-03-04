Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kazada hayatını kaybeden Hafız Coşar'ın yakınlarına başsağlığı diledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kazada hayatını kaybeden Hafız Coşar'ın yakınlarına başsağlığı diledi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kazada hayatını kaybeden Hafız Coşar'ın yakınlarına başsağlığı diledi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yüreklere dokunan ezanları ve tilavetleriyle birçok görevlimizin yetişmesinde emeği olan Hafız İsmail Coşar hocamızın ve muhterem eşinin elim bir kazada vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim" diyerek yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kazada hayatını kaybeden Hafız Coşar'ın yakınlarına başsağlığı diledi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yüreklere dokunan ezanları ve tilavetleriyle birçok görevlimizin yetişmesinde emeği olan Hafız İsmail Coşar hocamızın ve muhterem eşinin elim bir kazada vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim" diyerek yakınlarına başsağlığı diledi.


Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar, Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Coşar ve eşinin hayatını kaybetmesine ilişkin Twitter'deki hesabından paylaşımda bulundu. Erbaş paylaşımında, "Yüreklere dokunan ezanları ve tilavetleriyle birçok görevlimizin yetişmesinde emeği olan Hafız İsmail Coşar hocamızın ve muhterem eşinin elim bir kazada vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Hocamıza ve eşine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:07 Kaynak: İHA
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