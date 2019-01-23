Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kırgızistan Heyetini Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kırgızistan Heyetini Kabul Etti

28 dakika önce

Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sahih, doğru dini bilgiyi çocuklarımıza ulaştırmamız gerekiyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kırgızistan Heyetini Kabul Etti, System.String[]
Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sahih, doğru dini bilgiyi çocuklarımıza ulaştırmamız gerekiyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii'nin orada yaşayan insanların dini hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını belirten Erbaş, "Bu cami vesilesiyle din-i mübin-i İslam'a yönelik hizmetler ve gençlerin, çocukların dine olan bağlılıkları daha da artar. Sahih, doğru dini bilgiyi çocuklarımıza ulaştırmamız gerekiyor. Bütün bunların yolu da camiden geçiyor. Peygamber Efendimiz nasıl Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı iş Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek oldu ve diyanet işlerini nasıl oradan organize ettiyse, biz de aynı medeniyetin çocukları olarak camilerimizde olan faaliyetlerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov ise kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür ederek, Türkiye'nin Kırgızistan'a önemli yardımlar yaptığını ve bunlardan birisinin de Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii olduğunu kaydetti. Kırgızistan'da bir İslam akademisi kurmak istediklerini dile getiren Ergeshov, Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi ve dini yayınlar alanındaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini belirtti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırgızistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Dizisinde Yeliz'in Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu Analiz Ustası Ersin Sezer'den Süper Lige Dair Haberler.com'a Özel Açıklamalar

Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:55:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kırgızistan Heyetini Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]