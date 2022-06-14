Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet törenine katıldı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet törenine katıldı (2)

14.06.2022 16:02

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafız olmanın son nefesine kadar Kur'an-ı Kerim yolunda yürümek anlamına geldiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafız olmanın son nefesine kadar Kur'an-ı Kerim yolunda yürümek anlamına geldiğini söyledi.

Erbaş, Kızılcahamam Müftülüğünce bir otelde düzenlenen hafızlık icazet töreninde, Kızılcahamam'ın hafızlar diyarı oluğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar muhafaza edileceğini, hafızların da buna vesile olacağını belirten Erbaş, hafız olmanın, Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmenin, meleklerle beraber olmak anlamına geldiğini, hafızlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılacağını vurguladı.

Ali Erbaş, hafızların ömürleri boyunca, daha fazla insan Kur'an-ı Kerim öğrensin diye çalıştığını ifade ederek, "Hafız olmak, son nefesine kadar Kur'an yolunda yürümek demektir." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için indirildiğini hatırlatan Erbaş, Mekke ve Medine'deki cehaletin Kur'an-ı Kerim'le ortadan kalktığının altını çizdi.

Ali Erbaş, sahabelerin nice beldeleri Kur'an-ı Kerim'le aydınlattığını, dünyada Kur'an'dan başka hiçbir kitabın yüz binlerce, milyonlarca kişi tarafından ezberlenmediğini ifade ederek, "Bu, Kur'an-ı Kerim'in mucizesidir. Bu mucizeyi bugün de yaşıyoruz.

Bugün burada bir anne ve oğluna hafızlık icazetnamesini vereceğiz. İşte bu mucize, bu mucizeyi burada yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim herkesin ezberleyeceği mucizevi bir kitaptır." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 200 bin hafızın sınavlara girerek icazet aldığını aktaran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, her ailede bir hafız olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Programdan sonra 34 hafız, törenle icazet belgesini aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet törenine katıldı (2)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet törenine katıldı (2)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet törenine katıldı (2)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet törenine katıldı (2)

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan'daki hafızlık icazet törenine katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan'daki hafızlık icazet törenine katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 34 hafızın icazet törenine katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 34 hafızın icazet törenine katıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet törenine katıldı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet törenine katıldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement