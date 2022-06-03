Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

03.06.2022 11:58

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, birlikten kuvvet doğduğunu belirterek, "Bu birliği her yerde gösterdiğiniz zaman hem şehirlerimiz hem ülkemiz çok daha hızlı gelişecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, birlikten kuvvet doğduğunu belirterek, "Bu birliği her yerde gösterdiğiniz zaman hem şehirlerimiz hem ülkemiz çok daha hızlı gelişecek. Bunu da süreç içerisinde zaten görüyoruz. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu birliğin adeta çimentosu olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Erbaş, Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, daha sonra makama geçti.

Erbaş, ülkenin en güzel kentlerinden biri olan Kocaeli'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli'nin farklı alanlarda öncü bir kent olduğunu söyledi.

Vali Yavuz'un Ordu'ya çok güzel hizmetler kazandırdığını, aynı hizmetlerin daha fazlasını Kocaeli'de de hayata geçireceğine inandığını belirten Erbaş, kentte bugün ve yarın gerçekleştireceği programlarla ilgili bilgi verdi.

Erbaş, din görevlileriyle buluşacağını ifade ederek, "Özellikle Kurban Bayramı öncesi, hac öncesi, Kocaeli'deki diyanet hizmetlerinin, yaz Kur'an kursları öncesi yine Kur'an kursu hizmetlerinin daha nitelikli, daha kaliteli olması için neler yapmalıyız, din görevlilerimizle bir istişare toplantımız olacak. İnşallah yarın akşam üzeri sivil toplum kuruluşlarımızla Kocaeli'de buluşacağız. Bizden ne bekliyorlar? Diyanet İşleri Başkanlığından sivil toplum kuruluşları daha nitelikli nasıl hizmetler bekliyorlar? Onlar neler yapıyorlar? Birlikte müzakere edeceğiz konularımızı." diye konuştu.

Vali Yavuz da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, hem Türkiye'de hem gönül coğrafyasında hem de dünyanın her yerinde İslam'ın öğrenilmesi ve yaşanması için önemli çalışmalar yaptığına işaret eden Yavuz, kentte yürütülen hizmetleri yerinde görmek ve incelemek üzere Erbaş ile birlikte olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden ziyarette, kentteki çalışmalar ele alındı.

"Çok önem verdiğimiz konulardan birisi eğitimdir"

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine geçen Erbaş'ı, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın karşıladı.

Ziyarette konuşan Erbaş, Kocaeli'nin ülkeye büyük katkıları olan bir şehir olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin çok önemli bir şehir olduğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla böyle bir şehirde diyanet hizmetlerini de çok nitelikli yapmak gerekiyor. Elhamdülillah, müftümüzün rehberliğinde 1300 civarında camimizde ve Kur'an kurslarımızda hocalarımız gayret ediyorlar. Milletimizin manevi dünyasına, dini hayatına katkı sağlıyorlar. Bizim tabii en çok önem verdiğimiz konulardan biri eğitimdir. Eğitim kaliteli olursa hizmetler de kaliteli olur. Dolayısıyla 4-6 yaştan başlayarak, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımız başlığı altında hafızlık Kur'an kurslarımız, hizmet içi eğitimlerimiz, her türlü açıdan şehirlerimizin bu faaliyetlerini takip ediyoruz. Kocaeli'de de çok güzel çalışmalar oluyor.

Birlikten kuvvet doğuyor. Bu birliği her yerde gösterdiğiniz zaman hem şehirlerimiz hem ülkemiz çok daha hızlı gelişecek. Bunu da süreç içerisinde zaten görüyoruz. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu birliğin adeta çimentosu olmaya gayret ediyoruz."

Büyükakın da Erbaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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