Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, korona virüs salgınının sona ermesi için dua etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, korona virüs salgınının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camii'nde dua etti.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip korona virüs salgının sona ermesi ve hastaların bir an evvel şifa bulması için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, sala ve yatsı ezanının ardından Kocatepe Camii'nden yaptığı dua, Diyanet TV'den canlı yayınlandı, merkezi sistem aracılığıyla Ankara'daki diğer camilerin hoparlörlerinden de duyuruldu. Başkan Erbaş, vatandaşların balkonlardan 'amin' diyerek eşlik ettikleri duasında, başta sağlık çalışanları olmak üzere bu süreçte görev alan tüm çalışanlara kolaylıklar dileyerek, hastaların da bir an evvel şifa bulması için niyazda bulundu.



Ayrıca Başkan Erbaş'ın çağrısı üzerine Türkiye'deki tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından korona virüsün salgının son bulması için 23 Mart'ta başlayan dua programına bugün de devam edildi, yatsı ezanı öncesi sala da verildi. - ANKARA