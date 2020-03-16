Son Dakika › Politika › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerini açıklayacak - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerini açıklayacak
7 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:38 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yapacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş'ın saat 15.30'da başkanlıkta basın toplantısı yapacağı belirtildi.
Son Dakika Korona virüsünün ABD donanmasına sıçradığı iddiası Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Bakan Koca'dan yurttan kaçmak isteyen karantinadaki vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak