Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs tedbirlerini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs tedbirlerini açıkladı Açıklaması

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs tedbirlerini açıkladı Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığındaki basın toplantısında, Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı kararı açıkladı.

Yeni tip koronavirüsün bulunduğu ortamda insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa sürede salgın haline geldiğini belirten Erbaş, Türkiye'de vaka sayısının artmaya başlamasının yanı sıra kamu otoritesi tarafından tedbir amacıyla insanların bir araya geldiği organizasyonların iptal edildiğini hatırlattı.

Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi durumunda virüsün yayılma riskinin artabileceğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu itibarla temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini, insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz, 'Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız.' buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiş, 'Bulaşıcı hastalık taşıyan kişi, sağlam kişinin yanına gitmesin.' buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır."

"İbadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemek de gerekli"

Erbaş, doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda Sahabe-i Kiram'ın namazların evlerde kılınmasına dair uygulamalarının bilindiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Asr-ı Saadet ve Sahabe-i Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.

Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayrılara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."

"Özel turla giden 390 civarında umreci bu gece yurda dönecek"

Umre ziyaretini tamamlayıp yurda dönen kişi sayısı ile umreden gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin ülkeye giriş tarihinin sorulması üzerine Erbaş, "Bu kişinin kim olduğuyla ilgili şu anda bizde bir bilgi yok. Bu konuları Sağlık Bakanlığı takip ediyor. Giriş tarihini de doğrusu bilemiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı organizasyonla umreye gidenlerin tamamı geldi. En son gelenler 6 bin kişi civarındaydı. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu kararla karantina uygulaması başladı ve şu anda devam etmektedir." dedi.

Erbaş, "Umreden dönen 6 bin kişi dışındakilerle ilgili karantina süreci nasıl devam ediyor?" sorusuna, "Sağlık Bakanımız defalarca bunu açıkladı. Sadece umreden gelenler için değil dünyanın dört bir yanından, yurt dışından gelen tüm yolcular için evlerinde 14 gün kalmaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiği noktasında açıklamalar oldu. Bakanlığımız bunu en güzel şekilde takip etti. Tabii ki umreciler arasından bir kişinin bu virüsü taşıdığı ortaya çıktıktan sonra karantina kararını almış oldu bakanlığımız. Bu uygulama devam etmektedir." cevabını verdi.

Şu anda özel tur şirketleriyle umre için Suudi Arabistan'da bulunan Türk vatandaşının olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Erbaş, "390 civarında umrecinin Suudi Arabistan'dan bu gece itibarıyla geleceklerini biliyoruz. Karantinaya alınacaklar. Detayları Sağlık Bakanlığı biliyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların cuma günleri toplu şekilde namaz kılmak istemeleri durumunda nasıl tedbirler alınacağının sorulması üzerine de Erbaş, şunları kaydetti:

"Cami görevlilerimiz gerekli tedbirleri alacak. Cemaatle namaz kılınmayacak, cuma namazı zaten kılınmayacak. Müslüman kardeşimiz eğer cami yakınındaysa, camide namaz kılmak istediyse ferdi olarak camiye gidip namazını kılabilir. Bu süreçte çok titiz bir şekilde tüm camilerimiz ve mescitlerimiz de hijyenik ortamın sağlanması noktasında elden geçirilecek ve temizlenecek. Zaten bunlar öteden beri yapılıyor."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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