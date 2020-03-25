Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüse yakalananların şifa bulması için dua edecek
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs hastalarının şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nin hoparlörlerinden dua edecek.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs hastalarının şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nin hoparlörlerinden dua edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş'ın yapacağı dua Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Koronavirüs nedeniyle yaşanılan zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularının güçlendirilmesi amacıyla ülke genelindeki tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı ezanının ardından dualar ediliyor.
Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan dua programı, 23 Mart Pazartesi günü başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:18 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi