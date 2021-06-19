Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da Basına Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile birlikte Kosova'da basına açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanlığı ziyaretinin ardından Priştine'de bulunan başkanlık merkezinde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile birlikte basına açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iki gündür Kosova'da önemli görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Kosova'da başta camiler olmak üzere, eğitim ve hayır hasenat konularında iş birliklerinin olduğunu ifade ederek, " Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı olarak Priştine'de büyük bir cami projemiz var. Projenin ilk aşamasını başlattık. " dedi.

Başkan Erbaş, Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda din görevlisinin Kosova'nın çeşitli camilerinde Kosova İslam Birliği rehberliğinde hizmet verdiğinin altını çizerek, "Din eğitimi noktasında Türkiye'de Uluslararası İlahiyat ve Uluslararası İmam Hatiplerde okuyan çok sayıda (Kosovalı) talebemiz var. O gençlerimiz Türkiye'de ilahiyat eğitimi aldıktan sonra burada yine İslam Birliği Başkanlığının rehberliğinde camilerde imamlık, vaizlik yapıyorlar ve doğru dini bilginin insanlarımıza ulaştırılması noktasında çok büyük bir faaliyet gösteriyorlar. " diye konuştu.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava da Başkan Erbaş'ın ziyaretinin İslam Birliği ve tüm Kosova için bir onur olduğunu belirterek, "Sizin huzurunuzda kardeş Türk halkına ve Türk hükümetine bize sundukları bütün yardımlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Cenab-ı Allah kendilerinden bu dünyada ve ahirette razı olsun. " şeklinde konuştu.