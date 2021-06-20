Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova programı kapsamında Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, beraberindeki heyetle Kosova'da barış gücü KFOR bünyesi altında görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Sultan Murat Kışlası'ndaki Türk askerleri ziyaret eden Başkan Erbaş, burada Kosova Türk Temsil heyeti Başkanı Albay Yunus Emre Işıkoğlu ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardında hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erbaş, ayrıca Kosova Prizren Sinan Paşa Camii'nde hutbe irad edip Cuma namazı kıldırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.

Başkonsolos Serdar Özaydın'la görüşen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, evlad-ı fatihan topraklarında görev yapmanın ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, Kosova'nın yaklaşık yüzde doksan beşinin Müslüman olduğunu belirterek, "İnşallah bu oran hiç eksilmez. İnsanlarımızın, Müslümanların doğru dini bilgiyle beslenmelerini bizim sağlamamız lazım. Eğer orada boşluk bırakırsak birileri o boşluğu dolduruyor. " dedi.

Mabetlerin insanların inanç dünyasında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Dünya tarihinde hep böyle olmuştur. Mabetler insanla beraber vardır. Hazreti Adem zamanından itibaren insanlar, inançlarını mabetleriyle izhar etmişlerdir. " diye konuştu.

Ziyaretlerde Başkan Erbaş'a, Türkiye Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Priştine Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın eşlik etti.