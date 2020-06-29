Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunanlar bundan... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunanlar bundan...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunan bazı kişi ve gruplar derhal bu hıyanetten vazgeçmelidir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunan bazı kişi ve gruplar derhal bu hıyanetten vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erbaş, Filistin Devleti Adalet Divanının İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planı"na karşı düzenlenen "İşgale Karşı Barışa Destek Buluşması"na video konferans sistemiyle katıldı.

Erbaş, Kudüs'ün en adaletli ve hoşgörülü yıllarını Müslümanların hakimiyetinde geçirdiğini ifade ederek, "Kudüs, Müslümanların adil ve hoşgörülü yönetimlerinde farklı inançların birbirine saygı içerisinde varlığını devam ettirdiği örnek şehir olmuştur." ifadesini kullandı.

Günümüzde Kudüs'ün işgalcilerin şiddet ve nefret politikalarıyla bu özelliğini kaybettiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"İşgalciler, tüm ahlak ve hukuk ilkelerini ihlal ederek Kudüs'ün işgalini meşrulaştırmak istemektedir. Hukuk ve insanlık dışı uygulamalarla Müslümanların kendi mabetlerinde ibadet etmelerine dahi engel olmaktadır. Dini ve kültürel mirasa zarar vermekte, şehrin Müslüman kimliğini yok etmektedir."

Tüm insanlığın işgale karşı çıkmakla ve Kudüs'ü savunmakla yükümlü olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Kudüs topyekun insanlığın hukuk, ahlak ve vicdan sınavıdır. Kudüs, İslam ümmetinin iman ve kardeşlik sınavıdır. Kudüs, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil, bütün Müslümanların ortak meselesidir. İnsaf ve vicdan sahibi Yahudiler de Kudüs'teki zulme karşı çıkmalıdır. İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunan bazı kişi ve gruplar da derhal bu hıyanetten vazgeçmelidir. Tüm dünya Müslümanları Filistin davasını daha çok sahiplenmelidir. Müslümanlar, etnik ve mezhebe dayalı kısır çekişmelerden uzaklaşarak kendi meselelerini beraberlik ruhu ve kardeşlik hukuku içinde çözmelidir."

Erbaş, Kudüs'te işgal ve zulmü engellemenin yolunun Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinden geçtiğine dikkati çekti.

İslam dünyasının güçlü ve zengin olduğunu, bütün yer yüzüne iyilik ve adalet getirecek imkanlarının bulunduğunu kaydeden Erbaş, İslam dünyasının durumunun farkında olmadığını ve iç çekişmeler, fitne ve tefrika içinde imkanlarını yeterince kullanamadığını vurguladı.

Türkiye'nin her zaman dünyadaki tüm Müslümanların ve mazlumların yanında olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Biz her platformda Kudüs davamızı gündeme getiriyoruz. Bu vesileyle her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

Buluşmaya, başta Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) Başkanı Allahşükür Paşazade olmak üzere birçok İslam ülkesinden temsilci katıldı.

Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:49 Kaynak: AA

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