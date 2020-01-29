Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir

58 dakika önce

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği tek taraflı plan hakkında, "Pervasız bir anlayış Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yapma gayreti içerisindedir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği tek taraflı plan hakkında, "Pervasız bir anlayış Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yapma gayreti içerisindedir. Bilinmelidir ki Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD'nin, Kudüs'ün, İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini duyurması üzerine yazılı açıklama yaptı. Erbaş, atılan adımları pervasızlık ve hukuksuzluk olarak değerlendirerek, Kudüs'ün, Filistin devletinin ebedi başkenti olduğuna vurgu yaptı. Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün insanlığın kadim şehri ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs haksızca bir teşebbüsle karşı karşıyadır. İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs'ü, Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail'in başkenti yapma gayreti içerisindedir. Bilinmelidir ki Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir."

Haber:  ANKARA,


Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
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