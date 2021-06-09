Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

09.06.2021 12:59
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs ve Filistin konusunda bilincimizi canlı tutmak için vaaz, hutbe ve açıklamalarımız devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs ve Filistin konusunda bilincimizi canlı tutmak için vaaz, hutbe ve açıklamalarımız devam ediyor." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca ikincisi düzenlenen Kudüs İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kudüs meselesiyle ilgili müzakere yapmanın elzem olduğunu söyledi.

2018'de İstanbul'da Uluslararası Kudüs Zirvesi yaptıklarını hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Faydalı sonuçları oldu. Orada aldığımız kararlarla Kudüs ziyaretlerini yoğunlaştırmayı planladık. Kudüs davasını ilmi, akademik ve uluslararası düzeyde daha güçlü savunmanın istişaresini yaptık. Bu bağlamda Müslüman ülke ve topluluklarla daha sıkı çalışma kararı alındı ve bu süreçte beraber çalışmalar yaptık. Hac ve Umre Genel Müdürlüğü bünyesindeki Umre Hizmetleri Daire Başkanlığımızın ismini Umre ve Kudüs Daire Başkanlığı olarak değiştirdik, görev ve çalışmalarını bu şekilde yapılandırdık."

TDV mensuplarının İsrail'in ramazan ayında Filistinlilere yönelik saldırısı sonrasında Gazze'ye giderek Müslümanların yanında yer aldığını bildiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs ve Filistin konusunda bilincimizi canlı tutmak için vaaz, hutbe ve açıklamalarımız devam ediyor. Yılda birkaç kez 90 bin camimizde hutbe irat ediyoruz. Filistin Alimler Birliği heyetiyle Miraç Gecesinin olduğu haftayı 'Kudüs Haftası' olarak ilan ettik ve etkinlikler yaptık. İşgalcilerin son saldırıları münasebetiyle bayram öncesi Müslüman ülke ve toplulukların dini liderleriyle olağanüstü bir toplantı yaptık. 60 kadar ülkeyle dijital ortamda Kudüs'e sahip çıkma ve terör devleti İsrail'in karşısında yer alma noktasında önemli bir istişare toplantısı oldu."

Birincisini düzenledikleri Kudüs İstişare Toplantısı'nda Kudüs'le ilgili çalışmaları tek çatı altında toplama ve koordineli bir şekilde yapma noktasında karar aldıklarını aktaran Erbaş, Filistin'le ilgili ihtiyaç odaklı komisyonlar kuracaklarını altını çizdi.

İsrail'in son saldırıları üzerine daha çok Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan 125 dini lidere mektup yolladıklarını hatırlatan Erbaş, "Kudüs özgür oluncaya kadar ne yapsak azdır." dedi.

Toplantıya, çok sayıda akademisyen, uzman ve gazeteci de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Filistin, Asker, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var 14:58 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum 14:51 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Kardeşinden helallik isteyip kayıplara karışan şahsın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 14:46 Kardeşinden helallik isteyip kayıplara karışan şahsın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 14:40 Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 14:26 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor 13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı 13:37 Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak

Son Dakika Haberleri
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
13:31 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider         
14:42
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar         
14:38
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor         
14:07
Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor         
13:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:16:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement