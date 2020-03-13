Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir.' - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir."
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir."
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu! Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak