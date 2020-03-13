Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle tatil edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle tatil edilmiştir." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
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