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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle tatil edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle tatil edilmiştir." - ANKARA
Son Dakika Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi HSK, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile...