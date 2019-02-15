Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursunun Açılışını Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Pir-i Sami Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Pir-i Sami Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılış programında yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in rahmet kaynağı olduğunu ifade ederek, "Nasıl ki ilaçlar bedene şifa ise Kur'an da ruhların, gönüllerin şifasıdır" dedi.



Başkan Erbaş, Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu Kur'an kursunda nice gencimiz ecdadına layık bir ruhla yetişecek. 'Kur'an olmazsa neyimiz olursa olsun hiçbir anlamı var mı? Peygamber Efendimizin çizgisi üzerinde yürümezsek hangi çizgi bizi kurtarabilir ki?' İşte bu anlayış burada öğretilecek" diye konuştu.



Kur'an kursları, okullar, kitaplar sayesinde insanların aydınlanacağını ifade eden Başkan Erbaş, şunları kaydetti:



"O yüzden Kur'an hizmetine destek olalım, gençlerimize yönelik hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın hem devletimizin onların daha nitelikli bir şekilde yetişmesi için yapmış oldukları hizmetlere destek olalım. Kur'an kurslarımız, okullarımız ve eğitim yuvalarımız daha da artacak. İlimsiz, irfansız, bilgisiz, hikmetsiz bir nesil değil, bütün bunlarla kendisini her zaman geliştiren, 'Sırat-ı müstakim' çizgisinde tutan bir nesil yetişecek."



Açılışa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ve İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin katıldı.



Başkan Erbaş, açılışın ardından Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u makamında ziyaret etti.



Başkan Erbaş, ayrıca Recep Demir Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Hafızlık yapan öğrencilerin dersine giren Başkan Erbaş, bir öğrencinin dersini dinledi. - ERZİNCAN

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