Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cami saldırısına tepki - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne yönelik saldırıyı kınayarak "Mabedlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı kınadı. Erbaş, "İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek, yargıya sevk edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.