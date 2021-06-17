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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Makedonya'da - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Makedonya'da

17.06.2021 03:04
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Makedonya'da, System.String[]

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Makedonya'ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetahu'yu ziyaret ettiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan temaslarının ardından Kuzey Makedonya'ya geçti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Makedonya'ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetahu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan temaslarının ardından Kuzey Makedonya'ya geçti.

Başkent Üsküp'te bulunan Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği Başkanlığını ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetahu'yu ziyaret etti.

Başkan Erbaş, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yaptığı açıklamada,

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir heyetle Balkan ülkelerindeki kardeşlerini ziyaret etmek üzere yola çıktıklarını, dün Bulgaristan'ın farklı şehirlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Bugün de Üsküp'te, Kuzey Makedonya İslam Birliğini ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kuzey Makedonya Dini İdaresi arasında tarihten gelen iş birliği, bugün de gelecekte de devam edecektir. " dedi.

Hem din hizmetleri hem de din eğitimi noktasında istişareli çalışacaklarını dile getiren Başkan Erbaş, "Kuran ve Sünnet çizgisinde gençler yetiştirme, camilerimizin mihraplarında, minberlerinde, kürsülerinde vazife yapacak kardeşlerimizin daha nitelikli yetişmesi noktasında karşılıklı iş birliği yapacağız. " diye konuştu.

Başkan Erbaş, camilerin şehirlerin kalbi olduğunu ifade ederek, "Müslümanların yaşadığı her yerde olmazsa olmazımızdır camilerimiz. Hem Kuzey Makedonya'da hem Balkanların çeşitli yerlerinde camisi bulunmayan mahallelere, şehirlere, beldelere yeni camiler yapma noktasında, tamire ihtiyacı olan yerlerdeki camilerin tadilatı ve tamiratı noktasında biz Türkiye olarak bu ana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed'in "Kim dünyada bir mescit inşa ederse, Allah onun benzerini ahirette bir makam olarak ona nasip eyler" şeklindeki müjdesini hatırlatan Başkan Erbaş, "İşte bu müjde doğrultusunda camilerimizi daha da geliştirmek, sayılarını daha da artırmak ve içini mamur etmek, içini mektep ve medrese haline getirmeye çalışmak bizim en önemli vazifelerimizden biridir. " şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Fetahu'nun yakın zaman önce İslam Dini Birliği Başkanlığına seçildiğini hatırlatarak kendisine başarılar diledi.

Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu da Başkan Erbaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçmişte ve şimdi yaptıkları ile gelecekte yapacakları çalışmalar için Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Daha sonra Mustafa Paşa Camii'ni ziyaret eden Başkan Erbaş, burada Makadonya'da görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Başkan Erbaş din görevlilerine tavsiyelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyevileşmenin hızla ilerlediği çağımızda bir gönle girebilmek, bir gencin, bir çocuğun bir insanın gönlüne Allah sevgisini, Kur'an sevgisinin yerleştirmek hakikaten çok önemli bir vazife. Bu vazifeyi zor zamanlarda yerine getirmek daha da önemli, sizler onu yapıyorsunuz. " dedi.

Başkan Erbaş, ayrıca Üsküp'te bulunan tarihi mekanlardan, Murat Paşa Camii, Arasta Camii, Kurşunlu Han, Sulu Han, Kapan Han ve Yiğit Paşa Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Ayrıca Üsküp Din Hizmetleri Müşavirliğini de ziyaret eden Başkan Erbaş, Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mestan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erbaş, ayrıca Türkiye Üsküp Büyük Elçisi Hasan Mehmet Sekizkök'le büyükelçilik konutunda bir araya geldi.

Programlarda Başkan Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Makedonya'da

Diyanet İşleri Başkanlığı, Makedonya, Ali Erbaş, İslam, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Makedonya'da - Son Dakika


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