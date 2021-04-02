Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti Açıklaması

02.04.2021 18:57
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Her camimiz aynı zamanda bir mekteptir, bir medresedir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Her camimiz aynı zamanda bir mekteptir, bir medresedir." dedi.

Erbaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaretinde, kentin çok önemli medeniyetleri barındırdığını ve kadim bir şehir olduğunu belirtti.

İnsanlığın mutlaka ilimle, irfanla, eğitimle, bilgi ve hikmetle o medeniyete sahip olduğunu dile getiren Erbaş, "Çocukluğumdan beri Malatya, benim zihnimde bu yönleri ile hep yer etmiştir. Kütüphaneleriyle, okuyan insanların sayısının çok oluşuyla, mütefekkir insanlarıyla hep zihnimde yer etmiştir. Bugün bu yerlerinin özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkılarıyla zirveye tırmandığını görüyorum." dedi.

Ali Erbaş, bugün İnönü Üniversitesini gezdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin tam kalbinde camimizin açılışını gerçekleştirmiş olmaktan çok memnuniyet duydum. Özellikle üniversite camimizin altında yapılmış olan İslami İlimler Kütüphanesi, sadece İlahiyat Fakültesi öğrencilerine değil, üniversitemizin tüm öğrencilerine büyük katkı sağlayacaktır. Her camimiz aynı zamanda bir mekteptir, bir medresedir. Üniversitemizin içindeki caminin bu noktadaki fonksiyonu diğerlerine göre çok daha fazladır. Çünkü binlerce öğrencimiz camiden istifade edecek, altındaki kütüphanesi ile birlikte çok önemli bir şekilde camimizden istifade edecek. Rabbim bütün üniversitelerimize, bütün şehirlerimize böyle güzellikleri yaşamayı her zaman nasip eylesin."

Hz. Muhammed'in "İnsanların efendisi onlara hizmet edenlerdir" mealindeki hadisine işaret eden Erbaş, "Bu ruhla Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Malatyamızın çok değerli yöneticilerinin çalıştıklarını bilmiş olmaktan dolayı da Cenabı Hakka hamd ediyorum. Rabbim yar, yardımcınız olsun. İnsanlara hizmet etme yolunda önünüzdeki zorluğu kolaylaştırsın, problemleri çözüme ulaştırsın." dedi.

Erbaş, Gürkan'a "Hepiniz Allah'ın ipine sarılınız, ayrılıp bölünmeyiniz." mealindeki ayetin yazılı olduğu hat tablosu hediye etti ve "Bu ayetlerin ışığında bu birliğiniz, beraberliğiniz hep devam eder inşallah." ifadesini kullandı.

Erbaş'a kayısı ve hat tablosu takdim eden Gürkan ise Malatya'nın tarihi misyonu hakkında bilgi verdi, belediye olarak yürüttükleri bazı çalışmaları anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Selahattin Gürkan, Ali Erbaş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı Diyet yapacaklar dikkat! Konunun uzmanı bir tehlikeye karşı açık açık uyardı Diyet yapacaklar dikkat! Konunun uzmanı bir tehlikeye karşı açık açık uyardı Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası "Yuvana dön" çağrısında bulundu Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı         
18:58
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı         
17:19
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak         
15:11
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 19:13:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei