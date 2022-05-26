Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü

26.05.2022 16:27

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Ahmed Zahir ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Ahmed Zahir ile bir araya geldi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Zahir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Maldivler'in Müslüman bir ülke olmasının, etrafındaki ülkelerde İslam'ın tanınması ve tanıtılması noktasında büyük bir fırsat olduğunu belirten Erbaş, iki ülkenin din eğitimi ve hizmeti alanında yapacağı iş birliğinin önemine işaret etti.

Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ise Erbaş'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir'i kabul etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir'i kabul etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
21:44 Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!
21:26 Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 22:43:08. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement