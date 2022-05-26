Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Maldivler İslam İşleri Bakanı Ahmed Zahir ile bir araya geldi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Zahir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Maldivler'in Müslüman bir ülke olmasının, etrafındaki ülkelerde İslam'ın tanınması ve tanıtılması noktasında büyük bir fırsat olduğunu belirten Erbaş, iki ülkenin din eğitimi ve hizmeti alanında yapacağı iş birliğinin önemine işaret etti.

Maldivler İslam İşleri Bakanı Zahir ise Erbaş'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.