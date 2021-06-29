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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı ile Görüştü

29.06.2021 03:09
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı ile Görüştü, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dr. Zülkifli Muhammed al-Bakri ile çevrim içi görüştüDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dr. Zülkifli Muhammed al-Bakri ile çevrim içi görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dr. Zülkifli Muhammed al-Bakri ile çevrim içi görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dr. Zülkifli Muhammed al-Bakri ile çevrim içi görüştü.

Din hizmetleri, din eğitimi, vakit hesaplama, zekat, İslamofobi ve vakıflar gibi konuların ele alındığı görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Malezya Din İşleri Bakanlığının bu alanlardaki işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, zekatın, toplumların daha adil bir düzen içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli olduğunu belirterek, "Dünyada bu kadar büyük bir dengesizlik yaşanırken, açlıktan bir çok insanın öldüğü bir dönemde zekat müessesini Müslüman ülkeler olarak çalıştırmamızın çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. " dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak insanların zekat konusundaki duyarlılıklarını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Erbaş, "Bu şekilde hem sıkıntı yaşayan insanların bu sıkıntılarını gidermeye yönelik bir adım atmış olacağız hem de insanların zekat gibi çok önemli bir farzı yerine getirmelerine katkı sağlamış olacağız. Bu ibadetin insanlar arasında daha da yaygınlaşması için teşvik etmiş olacağız. " diye konuştu.

"İslamofobiye zemin hazırlayan bir anlayış gittikçe yayılıyor"

Doğru dini bilginin yaygınlaşması ve İslamofobiye karşı iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine değinen Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Özellikle şiddetle örtüştürülen bir din anlayışını, bir İslam anlayışını öne çıkaran ve bu şekilde İslamofobiye de zemin hazırlayan bir anlayış gittikçe yayılıyor. Buna bizim engel olmamız lazım. Vasat ümmet, mutedil bir İslam anlayışı zaten Kur'an'ın ve sünnetin de bizden istediği bir dini anlayıştır. Ülkemizde şu an sayıları yüzü aşan ilahiyat fakültelerinde mümkün olduğunca bu şekilde bir eğitim yani ümmet-i vasat, mutedil din anlayışını yaygınlaştırmaya yönelik ve gençlerimizi, insanımızı bu şekilde beslemeye yönelik bir eğitim anlayışı bulunmaktadır. Bu konuda Malezya'nın da aynı çizgide olduğunu biliyorum. Buna dikkat etmediğimiz zaman özellikle terör örgütü haline getirilen birtakım dini anlayışlar oluyor ki bu da bütün Müslümanları sıkıntıya sokuyor. DEAŞ, Boko Haram, Şebab gibi birtakım şiddeti ön plana çıkaran anlayışlar bunun en büyük örnekleridir. "

İslam ülkelerinin ibadet vakitlerini hesaplama noktasında da birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, "Bunun en büyük zorluğunu Ramazan ve Kurban Bayramının İslam ülkeleri arasında birlikte ifa edilmemesi durumlarında yaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde çalışan Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bu konuda önemli çalışmaları var. " ifadelerini kullandı.

Malezya Din İşleri Bakanı Dr. Zülkifli Muhammed al-Bakri ise Diyanet İşleri Başkanlığı ile Malezya Din İşleri Bakanlığı arasındaki ilişkilerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Mustafa Bülent Dadaş da hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı ile Görüştü

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malezya, İslam, Asker, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika


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