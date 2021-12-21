Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile görüştü - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ı kabul etti. Ziyarette, Türkiye Diyanet Vakfı ve Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu arasında "İnsani Yardım ve Yardım Projeleri" Protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'a ve heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Başkan Erbaş, Türkiye ile Malezya arasındaki din eğitimi alanındaki işbirliğinin de uzun yıllara dayandığını hatırlattı.

TDV ile MAPIM arasında imzalanacak olan protokol ile iş birliğinin daha da artacağını belirten Başkan Erbaş, "Dünyada pek çok bölge, devlet, şehir, o şehirlerde yaşanan mağduriyetler, mazlumiyetler var, bizim yardımımıza muhtaç. Cenab-ı Hak, 'Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız, ayrılıp bölünmeyiniz. ' buyuruyor. İşte o birlik, beraberlik içerisinde biz elimizden geleni yapalım, güçlerimizi birleştirelim ve mazlum insanların yanında olalım. Bu bizim için en büyük kazanç olacaktır inşallah. " dedi.

Abdullah: "Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkiler her zaman iyi olmuştur"

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her zaman iyi olduğunu kaydeden Abdullah, Türkiye ve Malezya'nın birlikte insani yardım konusunda örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koyabileceğini belirtti.

"İnsani Yardım ve Yardım Projeleri" Protokolü

Kabulün ardından, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) arasında "İnsani Yardım ve Yardım Projeleri" Protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iş birliği protokolünün önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnşallah bu protokol doğrultusunda, yapacağımız pek çok yardımı birlikte, iş birliği içerisinde yapmaya gayret edeceğiz. Dünyada pek çok yerde mağdurlara, mazlumlara, fakir fukaraya, garip, guraba insanlara, yetimlere, öksüzlere biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak yıllardan beri çeşitli alanlarda yardım yapıyoruz. İnşallah bu güçlerimizi Malezya İslam Organizasyonu ile birleştirip daha güçlü bir şekilde yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. "

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah da, bu anın tarihi bir an olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bununla birlikte biz insani yardım için birliğimizi güçlendireceğiz. Birçok ülkedeki zarar görmüş, gerek savaştan gerek pandemiden gerekse başka başka felaketlerden zarar görmüş insanlara yardım edeceğiz. İnşallah bununla birlikte, birlikte çalışarak İslam ümmetini daha da iyi bir hale getirmeye çalışacağız. Bu konuda her iki organizasyon da kendilerini gayet adamış şekilde çalışacaklar inşallah. Hayırlara vesile olsun. "

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen imza töreninde Türkiye Diyanet Vakfı adına TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ile Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu adına MAPIM Başkan Yardımcısı Ahmed Sani Bin Abdul Alim Arabi protokolü imzaladı.

Protokolle, Suriye, Bangladeş, Filistin başta olmak üzere Müslüman ülkelerdeki özellikle yoksul öğrencilere, çocuklara, yetimlere, dullara, engellilere, evsizlere, ailelere destek sağlanacak; yetersiz beslenme, cehalet, yerinden edilme ve yoksulluğun etkilerinden muzdarip yoksul insanların acıları hafifletilmeye çalışılacak. Yine protokol çerçevesinde, su teminine yönelik projeler gerçekleştirilecek olup sağlık hizmetlerine erişimi olmayan topluluklarda sağlık tesisleri ve rehabilitasyon merkezleri inşa edilecek.

Törende, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.