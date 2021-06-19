Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mamuşa Kasabası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kosova programı kapsamında Mamuşa Kasabası'nı ziyaret etti, Mamuşalılarla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kosova programı kapsamında Mamuşa Kasabası'nı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Mamuşa'da ilk durağı Mamuşa Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç ile görüşen Başkan Erbaş, Mamuşa Merkez Camii'nde kadınlara özel düzenlenen hatim merasimine katıldı. Başkan Erbaş'ı camiye gelişinde kız çocukları çiçeklerle karşıladı.

Başkan Erbaş camide yaptığı konuşmada Mamuşa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah'a ne kadar şükretsek azdır ki sınırlarımız birbirine uzak olsa da gönüllerimiz birbirine çok yakın. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak sizleri her zaman hayırla yad ediyoruz. Kosova'da yaşayan tüm kardeşlerimizle gönül birliği içerisinde olduğumuzu her vesileyle dile getiriyoruz. " dedi.

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve hayatı ona göre yaşamanın önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Yapmış olduğunuz Kur'an eğitimi, çok önemsediğimiz faaliyetler içerisinde yer almaktadır. En hayırlı iş olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ilk indirdiği ayetlerde, 'Yaratan Rabb'inin adıyla oku' biz de Rabbimize diyoruz ki, 'Ya Rabbi sen bize oku emrini gönderdin. Biz de senin kelamını okuyarak emrini yerine getiriyoruz' diyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenenlerinizdir. ' Buyuruyor. Peygamber Efendimizin bu müjdesine nail olmak için işte sizler Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz, hatim indirdiniz. Burada Kosova'da, Mamuşa'da sizlerle beraber hatim merasiminde bulunmak bizim için mutlulukların en büyüğüdür. "

Başkan Erbaş ayrıca caminin bahçesinde de Mamuşa sakinlerine bir selamlama konuşması yaptı.

Müslüman olmanın bir insan için en büyük nimet olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "O yüzden bizim neslimize, gençlerimize çocuklarımıza bırakacağımız en büyük nimet, İslami onlara doğru bir şekilde, Kur'an ve sünnet çizgisinde bir İslam anlayışını çocuklarımıza, neslimize intikal ettirmemizdir. Bunun gayreti içerisinde olduğunuzu görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Biz Türkiye olarak bütün kurumlarımıza özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak işte bütün bu sizin gayretlerinize destek olmak için buradayız. Hocalarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Camilerimizi tamir ederek, yeni camiler yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Medreselerin yapılması ve o medreselerde doğru din eğitiminin yapılabilmesi için Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. " diye konuştu.

Başkan Erbaş, Müslümanların birbirini sevmesinin Allah'ın bir emri olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, 'Müminler ancak kardeştir' buyuruyor. Rabbimizin bu emrini yerine getirmek için kardeşlik vazifemizi her zaman yerine getirmek için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Yaşadığımız yerler birbirinden kilometrelerce uzak olmuş olabilir ama gönüllerimiz arasındaki birlik, beraberlik, sevgi sınır tanımıyor. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş'a programlarda Türkiye Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Priştine Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın eşlik etti.